"The Voice" installe ses coachs sur scène pour les battles : "L’immersion fonctionne à plein"

"Les coachs sont un peu moins avec leurs camarades, mais l’important, c’est qu’ils soient en connexion avec leurs talents. Et là pour le coup, l’immersion fonctionne à plein", tease Pascal Guix. Cette proximité nouvelle est "un plus très intéressant pour la suite, qui va créer de vrais déchirements au moment des départs. Humainement, c’est beaucoup plus intéressant pour les coachs. Ils vivent l’instant à 200% et sont moins dans une posture de juges comme dans un télécrochet classique", poursuit-il. En témoigne une séquence qui verra Bigflo et Oli accompagner un groupe à la trompette et au cajon. Vianney fera de même à la guitare.