Margaryta chante pour l’Ukraine dans "The Voice" : "Notre force, c’est notre liberté"

Qu’espérez-vous de votre passage dans "The Voice" ?

J’espère que chaque personne qui entendra mon audition sentira tout ce que je voulais transmettre. C’est très difficile mais on ne perd jamais notre force, notre croyance et notre espoir. Notre réalité aujourd’hui dépend de nous. On ne peut plus dire que ça ne nous touche pas. Si on reste en position de victime, ça ne va pas. Toute la nation ukrainienne est devenue forte comme jamais. Tous mes amis postent sur les réseaux sociaux des photos de bougies parce qu’il n’y a pas d’électricité. Ça veut aussi dire que vous ne pourrez jamais éteindre notre lumière, notre courage. On résiste. J’ai vécu toutes ces émotions en chantant "1944".

C’est aussi un moyen de dire aux Français : "Ne nous oubliez pas" ?

Exactement. On continue à parler, à se défendre et se protéger. On est très reconnaissants du soutien reçu, surtout de la France. Grâce à vous, on est encore là et tout est possible.