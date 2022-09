"The Voice" : Bigflo et Oli coachs de la prochaine édition

À leurs côtés, on retrouvera Zazie, la coach emblématique du programme, ravie d'être de retour. "J'ai essayé de me déguiser en Marc Lavoine et en Florent Pagny, mais ce n'était pas possible !", s'est amusée la chanteuse sur TikTok. "On va se marrer, on en a bien besoin".

Déjà présents la saison dernière, Amel Bent et Vianney feront aussi partie de l'aventure. "C'est un programme qui a changé beaucoup de choses dans ma vie et dans ma carrière, je suis très heureuse de revenir", a expliqué la chanteuse, qui admet qu'elle a vécu l'an dernier une saison "émotionnellement et humainement inoubliable", en référence au combat de Florent Pagny contre le cancer.

"Moi je suis très chaud, je suis comme un dingue !", s'est réjoui de son côté Vianney. "'The Voice' m'a énormément apporté. Je grandis et je me nourris de tout ce que je vis. Les talents m'ont vraiment fait progresser et avancer. Ça nous fait faire des pas de géant".