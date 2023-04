Méa et Prichia poursuivent "The Voice" en duo après les battles : "On est comme un puzzle à deux pièces"

Méa, vous dites que "ça n’était pas une battle, ça a été une rencontre". Elle date de quand, votre première rencontre ?

C’était le jour du coaching avec Zazie, à peu près une semaine avant l’enregistrement des battles. L’alchimie est passée immédiatement. Depuis, on est tout le temps en contact. On s’écrit, on échange sur ce qu’on veut faire, sur la vie. On a des débats sur tout et sur rien. On travaille même sur des gros projets qu’on est en train de mettre en place. C’est un vrai cadeau.

Zazie dit que c’est très rare d’avoir une telle alchimie entre deux talents dès les coachings. C’est votre côté pluridisciplinaire qui vous a rapprochées ?

Prichia : Je pense que ça a joué un grand rôle. On ne croise pas souvent des artistes qui nous ressemblent. Quand j’ai rencontré Méa, je me suis rappelée qu’on n’était pas seul dans ce combat. On a la même vision des choses, la même envie d’apprendre un peu de tous les domaines et de nous exprimer de différentes manières. C’est aussi une question de personnalité, il y a beaucoup de similarités entre les nôtres.