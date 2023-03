"The Voice" : Mea offrira une prestation jamais vue dans l'émission

"Je vous présente Jean-Pierre Caporossi, qui est le pianiste qui m'accompagne et moi je suis danseuse-interprète. Je travaille dans des compagnies avec des chorégraphes. Et donc j'ai dansé", a expliqué Mea aux coachs intrigués. "Je suis danseuse interprète, je suis là pour raconter un propos sur scène, moi, j'ai besoin d'un engagement en chantant et en dansant", a détaillé Mea dans son portrait. "On peut raconter énormément avec le chant, mais aussi avec le corps. Et les deux ensemble, ça crée une magie".