"The Voice" - "Oh la dinguerie !" : Aurélien roi de sa battle sur Queen, Awan sauvé in extremis

Bigflo résume à lui seul l’état d’esprit de sa camarade et de l’ensemble des coachs. "Oh la dinguerie !", lâche-t-il après la reprise puissante de "The Show Must Go On" offerte par les talents de Zazie. Cette dernière laisse ses collègues donner le nom de celui qu’ils auraient gardé avant d’annoncer son choix. Vianney confesse être "vraiment scotché" par Aurélien, magasinier qui n’a jamais pris de cours de chant et qui les avait déjà subjugués avec son timbre lyrique sur "Ave Maria" aux auditions à l’aveugle. "Ce niveau de maîtrise technique est rarissime quand on n’a pas été formé. Il y a un truc bluffant qui force le respect et l’admiration", note-t-il.