"Panique à bord", surprise de Bigflo et Oli : dans les coulisses de la demi-finale de "The Voice"

"Je me suis réveillé, je croyais que j’avais un truc avec le pollen parce que j’avais arrêté mon traitement. Sauf que le lendemain, je n’avais plus de voix. J’ai appelé Nathalie, ma coach vocale, on est allés chez le médecin en urgence", nous dit-il. Verdict ? Une belle laryngite. "J’ai un traitement de dingue. De la cortisone avec cinq ou six trucs différents, c’est de la folie", détaille-t-il. Le ténor diminué, qui a "ouvert le bal" des répétitions ce jeudi, "veut surprendre le public" avec un morceau différent de tout ce qu’il a proposé jusqu’à maintenant. "Zazie m’a dit de viser la simplicité au maximum, de me focaliser sur l’interprétation", précise-t-il à propos de son coaching de la veille.