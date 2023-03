"The Voice" : pour qui va craquer Dame, le garçon boucher en béquilles ?

C'est un sacré personnage. Dame, 33 ans, boucher traiteur à Saint-Ouen, a toujours aimé la musique. Autodidacte, il a décidé de miser sur son originalité pour les auditions à l'aveugle de "The Voice". Et il a bien fait, puisque sa reprise de "Pour que tu m'aimes encore" de Céline Dion a captivé les quatre coachs qui se sont retournés.

"C'était audacieux de reprendre cette chanson dans cette formule-là. Au début, on se dit 'Il est fou, c'est pas la bonne direction', et à un moment, on pense 'Mais c'est charmant en fait !'. Il y avait quelque chose d'habité et d'hyper relâché bravo et merci. Garde cette légèreté, elle va nous faire du bien", a réagi Vianney.