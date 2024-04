"The Voice" bouscule les règles de la demi-finale avec l’aide d’anciens participants

Le concours de chant de TF1 déploie une formule inédite pour la dernière émission avant la finale en direct. Samedi 18 mai, les huit talents encore en lice seront départagés par le vote du public et d’un jury composé de quatre talents emblématiques de l’émission. Seule certitude : chaque équipe aura son finaliste.

La conquête du trophée touche à sa fin. Alors que les talents s’affronteront encore lors des cross-battles ce samedi, les contours d’une demi-finale inédite se dessinent déjà pour la saison 13 "The Voice". Ils seront huit à décrocher leur ticket pour l’avant-dernière émission de l’édition 2024, programmée samedi 18 mai dès 21h10 sur TF1. Ils chanteront avec les coachs pour la première fois sur le plateau lors d’un prime aux règles renouvelées. Car pour la première fois également, d’anciens participants emblématiques de l’émission joueront un rôle déterminant.

Jérémy Frérot (saison 3), Anne Sila (saison 4, gagnante de "The Voice All Stars"), Abi Bernadoth (gagnant de la saison 9) et Aurélien Vivos (gagnant de la saison 12) feront partie d’un jury spécial qui travaillera de concert avec le public pour désigner les finalistes. Les votes des chanteurs ne compteront que pour 20% des suffrages. À la clé pour candidats ? Une place en finale par équipe. De quoi sans doute soulager Bigflo et Oli, dont aucun talent ne s’était qualifié la saison dernière.

Avant de savoir qui représentera les équipes de Zazie, Vianney, Mika et des frères toulousains, les artistes encore en course devront se défaire de l’épreuve redoutable et redoutée des super cross-battles, diffusées le 11 mai. Les finalistes seront rejoints par un cinquième, repêché par Camille Lellouche lors de la compétition parallèle "The Voice, Comeback" sur TF1+.