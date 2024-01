Compétition parallèle, retour de Jenifer : ce qui vous attend dans "The Voice 2024"

Le concours de chant donnera prochainement de la voix sur TF1 avec une saison 13 qui voit Mika reprendre son fauteuil de coach. "13, c’est le lucky number, le numéro chance", nous glisse le chanteur qui retrouve Zazie et Vianney mais découvre Bigflo et Oli. "Une très bonne édition avec tous nos fondamentaux", prévient la production qui a également concocté quelques nouveautés.

Ils assurent avoir "ri comme des bossus sur le tournage". Il suffit de découvrir les premières images de "The Voice 2024" pour s’en convaincre. Cette nouvelle saison a définitivement un petit truc en plus. "L’énergie est différente, c’est plus amusant et plus compétitif mais sans malice", résume Mika. Trois ans après "The Voice All Stars", le chanteur anglo-libanais s’installe à nouveau dans le fauteuil rouge qui a été le sien pendant six ans.

"J’ai dit que j’aimerais bien ne pas être trop loin de lui parce qu’on va rire", sourit Zazie. Sa requête a été acceptée, les placements dans les fauteuils repensés. "La production s’est dit qu’elle allait éloigner Vianney de Bigflo et Oli parce qu’ils étaient un peu dissipés. Non seulement maintenant, ils passent leur temps à se déplacer. Mais c’est même pire" entre les Toulousains et Mika, lance-t-elle lors de la présentation d’une saison dont le nombre ne leur fait pas peur. "13, ça peut nous porter chance", souligne Matthieu Grelier, directeur des programmes et du développement chez ITV Studios France.

Être déstabilisé dans "The Voice", c’est fondamentalement important Mika

Ce "très bon cru" a auditionné 105 talents de 16 à 72 ans, retenus parmi un record de 58.000 candidatures. S'y cachent un charcutier, un pilote de ligne, un vigneron, un entrepreneur en bâtiment, une coiffeuse ou encore un comptable. "Aurélien Vivos, le vainqueur de l’an dernier, était vraiment le symbole de ça. Un magasinier de 34 ans qui aujourd’hui fait la tournée des Zénith, va sortir un album et remplit l’Olympia", note Matthieu Grelier, parlant d’une "équipe de coachs du feu de dieu". De retour avec son frère Oli pour une deuxième saison, Bigflo est "beaucoup plus à l’aise". "Ça ressemble beaucoup au lycée. La première année, tu te demandes où est le self, où il faut faire la queue, tu ne connais pas le surveillant… L’année suivante, tu ne découvres pas", s’amuse-t-il.

L’ambiance cours de récréation gagne particulièrement les cinq coachs lors de l’utilisation du "super block", piment d’une mécanique de jeu inchangée. "On aime bien se chambrer un peu, on choisissait le moment le plus opportun pour humilier l’autre", glisse Vianney qui rempile pour une quatrième année. Mika, qui n’avait jamais goûté à ce joker permettant de bloquer l’un de ses collègues à n’importe quel moment lors des auditions à l’aveugle, estime qu’"être déstabilisé dans 'The Voice', c’est fondamentalement important".

Une tournée... et même un café

Il a été servi avec ce qu’il qualifie de "contrepoint mystérieux". Une compétition parallèle intitulée "The Voice, Comeback", à suivre sur TF1+, menée par son ancien talent Camille Lellouche. Repérée dans la saison 4, la chanteuse et humoriste pourra repêcher lors des auditions à l’aveugle six talents qu’elle coachera et qu’elle fera s’affronter lors de battles deux par deux. Deux autres seront sauvés lors des cross-battles, en cours de tournage en ce mois de janvier. Au final, un seul sera directement qualifié pour la demi-finale en direct.

Thomas Braut/IT/Bureau233/TF1

Camille Lellouche sera alors sur le plateau avec son propre fauteuil pour espérer voir son talent se qualifier pour l’ultime émission. Et pourquoi pas l’emporter, comme c’est déjà arrivé dans deux des 13 pays proposant ce format. Décrocher un billet pour la finale aura un double enjeu cette saison, car il assurera au dernier carré une place pour "The Voice Summer Tour 2024", une grande tournée estivale réunissant d’autres finalistes emblématiques de l’émission. Le parcours et les dates n’ont pas encore été communiqués, tout comme le lieu où se trouvera "The Voice Café". Un établissement inédit dans le monde où les amateurs du concours de chant de TF1 pourront se retrouver pour manger et chanter.

Mais avant de rêver de prime en direct, pour les talents, il faudra passer par la redoutable épreuve des super cross-battles, dont les gagnants sont désignés par le public. Après Mika, c’est Jenifer, autre coach phare de "The Voice", qui assurera le rôle de super coach. "Le super coach a beaucoup d’impact", rappelle l’interprète de "Relax ! Take It Easy" dont le vote avait permis à Aurélien Vivos d’accéder aux lives l’an dernier. "Je me suis déjà arrangé avec elle, tout va bien. Notre petite copine corse, elle prend ses décisions !", dit-il, taquin.

Mika est persuadé d’avoir avec lui "plusieurs" vainqueurs potentiels. Mais cette saison 13 est loin d’être déjà pliée. "Les autres années, je voyais à peu près dans quelle équipe était le gagnant très vite. Mais cette année, c’est beaucoup plus flou", reconnaît Vianney, louant "les progrès" de certains qu’il n’a "pas vu venir". Les téléspectateurs sauront-ils déceler les talents les plus surprenants ?

>> "The Voice 2024" - prochainement sur TF1 et TF1+