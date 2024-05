"Elle peut gagner" : Flora, la benjamine de "The Voice", a déjà tout d’une grande

La lycéenne a à nouveau impressionné lors des cross-battles ce samedi, récoltant le plus grand nombre de votes lors de la soirée. Depuis son audition à l’aveugle, la Varoise de 16 ans fait figure de favorite avec des prestations d’une grande intensité. Revivez son parcours sur TF1+.

Son choix de chanson sonne presque comme une déclaration au public. En s'attaquant à "Je vais t’aimer" de Michel Sardou samedi 4 mai lors des cross-battles de "The Voice", Flora a laissé son coach sans voix avec la sienne. "Ce petit bout de femme est allée choisir ses tissus pour faire ses propres fringues pour se présenter comme la dame qu’elle aimerait bien devenir", sourit Mika. Le public présent sur le plateau de l’émission de TF1 aussi a été séduit, et pas qu’un peu. La lycéenne a été sélectionnée à 86,5% des voix pour l’étape suivante. Personne n’a fait mieux cette saison.

The Voice 2024 - Flora chante "Les moulins de mon cœur" de Michel Legrand Source : The Voice

Entre "The Voice" et Flora, l’histoire a démarré il y a quatre ans. L’adolescente a forcé le respect dans la version kids avec une reprise musclée d’Aretha Franklin. Les quatre coachs se sont retournés lors de son audition à l’aveugle mais son parcours s’est arrêté lors des battles dans l’équipe de Soprano. La Varoise, originaire de La Croix-Valmer, ne s’est pas découragée et a patiemment attendu de fêter ses 16 ans pour postuler chez les adultes.

Ce n’est pas une question de technique mais une question d’âme Mika

Benjamine de cette saison 13, elle a fait se retourner les fauteuils avec une facilité insolente. Avec "Les moulins de mon cœur" de Michel Legrand, elle a immédiatement fait vibrer ceux de Vianney, Zazie, Bigflo, Oli et Mika. Le groupe n'a pas résisté non plus à l'hommage en musique à ses racines sri-lankaises, improvisé avec ses parents et son frère après sa toute première apparition.

The Voice 2024 - Flora chante avec ses parents une chanson typique du Sri Lanka Source : The Voice

Les compliments n’ont pas manqué. "Bijou", "solaire", "forte mais complètement tendre", Flora a "quelque chose qui vient de loin". Un petit truc en plus qui l’a portée lors de chaque étape dans l’équipe de Mika. "Elle est prête à croquer son destin comme si c’était une pomme. Ce n’est pas une question de technique mais une question d’âme", a insisté son coach à l’issue des battles. "Elle peut gagner", assurait Vianney d’emblée quelques semaines plus tôt. Pour l’élève de terminale, le chemin vers la demi-finale semble tout tracer. À elle désormais de tout faire pour convaincre les spectateurs de lui offrir sa place pour la demi-finale.