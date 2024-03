"The Voice" : Gwendal White a "tout cassé" tel "un ogre dans un magasin de porcelaine"

Le Breton de 29 ans a déstabilisé les coachs avec sa technique héritée du death metal. "C’est bien que tu sois grand parce que vous êtes plusieurs en toi", s’est amusé Mika sans pour autant se retourner. Toutes les prestations de la saison sont disponibles sur TF1+.

Les coachs se sont longtemps demandé à combien ils étaient venus sur scène. Sauf que Gwendal White était bien seul à reprendre "I put a spell on you" de Screamin’ Jay Hawkins. "C’est bien que tu sois grand parce que vous êtes plusieurs en toi", lui lance Mika qui a littéralement trouvé un talent à sa hauteur. Littéralement. Si les deux hommes ont pris la pose ensemble à l’issue de son audition à l’aveugle, ils ne poursuivront pas l’aventure "The Voice" ensemble. Originaire de Quimper, le Breton de 29 ans a pourtant fait sursauter le chanteur anglo-libanais.

Je te jure que je n’ai quasiment rien compris tellement tu m’as tabassé Bigflo à Gwendal White

"C’est Shrek et sa femme", s’amuse Mika en entendant cette voix très grave suivie de surprenants aigus. Bigflo filera la métaphore du héros d'animation Dreamworks au moment de prendre la parole. "T’es vraiment arrivé comme un ogre dans un magasin de porcelaine au début. T’as tout cassé. Je te jure que je n’ai quasiment rien compris tellement tu m’as tabassé. Tu m’as bousculé", explique le rappeur toulousain qui s’est retourné en toute fin de morceau avec son frère Oli. "Avec une seule chanson, on a compris que t’étais un mec créatif avec plein d’idées. Vraiment, tu nous as fait voyager. Il y a eu plein d’infos. Et c’est aussi ce qu’on veut, se faire un peu réveiller", note ce dernier.

Vianney, qui a buzzé juste avant, se dit "assez sidéré" par la technique de Gwendal White. Un son guttural hors norme façonné après six ans passés dans un groupe de death metal. "Tu vas nous apprendre beaucoup de trucs", insiste le coach qui n’est pas passé à côté que d’une seule chose lors de cette audition à l’aveugle. "Toutes tes vannes ne passent pas ce soir", le taquine Bigflo. L’interprète de "Pas là" aura eu de quoi le consoler car c’est son équipe que le jeune homme de 29 ans choisit de rejoindre. Un personnage dont la bonne humeur a séduit absolument tout le monde. "Ton sourire et ton bonheur sont assez contagieux", sourit un Mika tout simplement relax face à ce talent pas comme les autres.