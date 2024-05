"The Voice" invite trois ex-coachs et deux vainqueurs de l'Eurovision pour la finale de samedi

La superstar suédoise Loreen et l’artiste suisse Nemo viendront donner de la voix avec les cinq finalistes de l’émission ce samedi 25 mai dès 21h10. Baptiste Sartoria, Alphonse, Gabriel Lobao, Iris et Shanys tenteront de succéder à Aurélien Vivos, qui remettra le trophée au gagnant. Toutes les prestations de la saison sont à revoir sur TF1+.

C’est la dernière ligne droite. Ils ne sont plus que cinq à pouvoir espérer devenir "The Voice 2024" ce samedi 25 mai sur TF1. Le jour J, chaque talent interprétera une chanson en solo et partagera un duo avec un artiste invité lors d’une finale plus internationale que jamais.

L’Eurovision sera représenté en force avec la présence des deux derniers vainqueurs du concours européen de la chanson. La Suédoise Loreen, qui avait fait une apparition auprès des élèves de la "Star Academy", sera accompagnée de Nemo, l’artiste non-binaire venu de Suisse pour sa première télévision en France.

Sont également attendus la révélation Santa ainsi que des artistes indissociables de la famille "The Voice", dont trois anciens coachs. Si Lara Fabian et Marc Lavoine chanteront avec les finalistes, Soprano leur réserve "une belle surprise" selon la chaîne. Aurélien Vivos, tenant du titre, sera lui aussi présent pour couronner son successeur.

Cette émission, l'unique diffusée en direct cette saison, sera confiée aux téléspectateurs qui seuls désigneront le gagnant ou la gagnante parmi les talents encore en lice.

Baptiste Sartoria (équipe Vianney), Gabriel Lobao (équipe Mika) et Alphonse (équipe Zazie) se sont qualifiés lors de la demi-finale. Repêchée lors des cross-battles par Camille Lellouche, Shanys a décroché son billet pour l’ultime étape en remportant la compétition parallèle "The Voice, Comeback" sur TF1+.

Quant à Iris, elle est l’autre invitée surprise de cette finale. La jeune femme qui représente l’équipe de Bigflo et Oli prend le relais d’Adnaé, contrainte d’abandonner en raison de sa grossesse avancée.