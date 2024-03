Juliet fait "balancer le cœur" de Camille Lellouche et gagne son ticket pour "The Voice Comeback"

Elle pensait que son aventure s’arrêterait à l’issue d’une audition à l’aveugle sans aucun buzz. C’était sans compter sur Camille Lellouche qui a choisi la Mayennaise de 22 ans pour intégrer sa compétition parallèle. La battle de Juliet face à Karine, sauvée la semaine dernière, est à découvrir sur TF1+.

Oli a trouvé la formule parfaite pour résumer ce que vivent les talents sauvés par Camille Lellouche. "C’est les montagnes russes", lance-t-il à Juliet qui, en un clin d’œil, a vu se poursuivre son parcours dans "The Voice" ce samedi 2 mars. Originaire de Mayenne, la jeune femme de 22 ans "rêvait que sa voix puisse marquer une personne" en participant à l’émission de TF1. Si aucun coach ne s’est retourné sur sa reprise de "Balance" de Mentissa, son interprétation a atteint sa cible en coulisses.

Je ne vais pas pleurer à chaque fois ! Camille Lellouche

Camille Lellouche a attendu que Vianney livre ses premières impressions sur cette reprise d’une chanson de sa protégée, finaliste en 2021, pour faire son apparition sur le plateau. Un morceau "très fort contre la stigmatisation du physique" selon Juliet. Les larmes montent rapidement chez elle mais aussi chez sa coach surprise. "Je ne vais pas pleurer à chaque fois !", s'agace la chanteuse avant de s’adresser à la nouvelle membre de son équipe. "Tu as fais balancer mon cœur, merci pour ce moment délicieux. Tu es exceptionnelle", lui dit-elle, remerciant aussi ses collègues dans les fauteuils rouges de lui "laisser cette chance de récupérer des gens fantastiques".

Pour l’animatrice saisonnière et animatrice périscolaire, "The Voice" continue désormais sur TF1+. Juliet retrouvera Karine, la vendeuse de viande et charcuterie des Pyrénées-Orientales repêchée la semaine passée, pour une battle déterminante, la deuxième de cette compétition parallèle. Seule une d’elle poursuivra la compétition au sein de l’équipe de Camille Lellouche. Cette dernière pourra à terme envoyer directement un des talents sélectionnés en demi-finale.