"The Voice" : la belle battle d'Anna et Odem a mis Vianney dans une position "extrêmement difficile"

Anna et Odem, deux fortes voix, ont fait trembler les fauteuils ce samedi 13 avril avec un affrontement majestueux au rythme de Billie Eilish. "Très, très beau", résumera Zazie, complètement conquise par les deux talents de l'équipe de Vianney. Toutes les prestations de la saison sont à retrouver sur TF1+.

L’osmose entre les deux a été difficile à trouver en répétitions. Mais entre Anna et Odem, la battle s’est changée en impressionnant duo qui n’a laissé personne indemne sur le plateau de "The Voice" ce samedi 13 avril. La première s’était qualifiée lors des auditions à l’aveugle malgré sa bronchite en reprenant "Nothing Compares 2 U" de Sinead O’Connor. De retour dans l'émission sept ans après un premier essai, le second avait impressionné sur une chanson de Tamino avec son "timbre assez hypnotisant" selon leur coach Vianney. "Ça peut être du très grand spectacle", prévient-il d’ailleurs.

Une des meilleures voix masculines de toute la compétition Mika sur Odem

Il a confié à ses talents un titre tout en douceur de Billie Eilish, "Lovely", pour cette deuxième étape de la saison. Un moment de partage si fort que les principaux intéressés ont eu besoin d’un peu de temps pour retrouver leurs esprits. "Je sens que ça redescend. Ils tremblent encore plus maintenant que pendant la prestation", lance Vianney. "Très beau, très très beau", note Zazie dans son fauteuil. "C’est très intense et pour en sortir, parfois ça prend un peu de temps", ajoute-t-elle. Transporté lui aussi, Bigflo "ne savait même plus qui chantait quoi" en toute fin de chanson. Avec son frère, il offre son vote consultatif à Anna quand les deux autres optent pour Odem.

Mika estime que le Corse est "une des meilleures voix masculines de toute la compétition". "Ça m’a vraiment fait quelque chose", poursuit Zazie, pour qui le jeune chanteur est "une évidence". Face à un choix "extrêmement difficile", Vianney reconnaît que ses protégés "ont fait battre la chamade" à son cœur. Il se résout à sélectionner Odem pour la suite de l’aventure car "à titre personnel", il pense pouvoir être "davantage efficace avec lui" pour l’aider à corriger des imperfections qui font aussi le charme de sa voix pas comme les autres.