Mika reprend du service dans "The Voice" : "Bigflo et Oli, c’est une vraie découverte"

Trois ans après l’édition "All stars", Mika s’installe à nouveau dans son fauteuil de coach dès ce samedi 10 février sur TF1 et TF1+. Une 13ᵉ saison avec "beaucoup de passion", insiste le chanteur anglo-libanais dont l’alchimie avec ses voisins toulousains a surpris tout le monde. "La sauce a pris plus qu’on pouvait le penser. C’est de la béchamel montée en neige !", s’amuse Zazie auprès de TF1.

"The Voice" parle de "grand retour". Mais quand on lui fait remarquer qu’il n’est jamais vraiment parti, Mika regarde Zazie avec un large sourire et reconnaît que "c’est vrai". Coach des saisons 3 à 8, il a départagé les talents de l’édition All stars, a chanté lors de la finale de la saison 11 puis a officié en tant que "super coach" de la saison 12. La 13ᵉ qui démarre ce samedi 10 février sur TF1 sera celle de toutes les chances, un "lucky number" qui ne fait pas peur au chanteur anglo-libanais. Bien au contraire.

La famille "The Voice", c’est la sienne depuis dix ans. Et c’est pour elle qu’il est rentré au bercail. "Il faut bien choisir ce qu’on fait. Il faut vraiment que l’émotion soit bonne. Si elle est bonne, c’est parce que nous sommes entourés par des gens qui font ça avec énormément de cœur. Des centaines de personnes travaillent pendant des mois pour qu’on puisse arriver complètement inconscients, passer un bon moment et le vivre pour vous à la maison. C’est aussi simple et compliqué que ça !", nous explique-t-il.

S’il y a trop de stratégies, c’est contre-productif, ça ne s’envole pas. Je vous confirme que cette année, ça s’est envolé ! Mika

La première bande-annonce de la saison transformait Mika en tempête, un souffle nouveau qui bousculait ses nouveaux collègues présents l’an dernier, Vianney, Bigflo, Oli et Zazie. "J’avais déjà été coach avec lui et ça barde ! Ça nous invite à réveiller un peu nos neurones, c’est un effet fraîcheur Mika !", acquiesce cette dernière pour TF1info, louant "le charisme du bonhomme" mais aussi "l’intelligence et les arguments" de son ami. On ajoutera la poésie débridée de l'artiste, spécialiste des commentaires aussi détaillés qu’imagés. À peine installé dans son fauteuil rouge pour le lancement des auditions à l'aveugle, le chanteur dans son costume vert pomme confesse avoir "eu la chair de poule".

Philippe Leroux/Bureau233/TF1/ITV

"L’énergie est différente. C’est à la fois plus amusant, plus compétitif mais sans malice", assure Mika en conférence de presse. La faute à une complicité immédiate avec ses camarades. "Cette saison est vraiment la preuve que quand on ne se prend pas la tête et qu’on communique entre nous d’une manière très libre et très candide, c’est bien. Si on cherche à calculer les choses et s’il y a trop de stratégies, c’est contre-productif, ça ne s’envole pas. Je vous confirme que cette année, ça s’est envolé !", insiste-t-il auprès de TF1info.

Bigflo confirme que l’arrivée de Mika, nouveau voisin des rappeurs toulousains à la place de Vianney, a "changé l’équilibre dans le jeu". "Une amitié démarre, on a beaucoup de respect pour toute sa carrière. On le saoule de questions sur qui il connaît à Los Angeles… L’ambiance est très bon enfant, parfois trop !", lance-t-il. En changeant les places des coachs dans les fauteuils, la production espérait "voir la rencontre" entre les deux frères et l'interprète de "Relax (Take It Easy)". Elle a rapidement admis avoir été "un peu dépassée par les évènements" tant le trio s’est révélé électrique.

Mika est le spécialiste du super block Vianney

"La sauce a pris plus qu’on pouvait le penser. C’est de la béchamel montée en neige ! C’était chouette à voir", s’amuse Zazie auprès de TF1info. Les Toulousains ont beau l’avoir surnommé "le snake", le serpent, et l’avoir comparé à Shrek à cause de sa tenue verte, Mika a rejoint le fan-club des frangins Bigflo et Oli. "Ils nous font rire et ils sont touchants en même temps. Ils sont moqueurs, mais ils ne se moquent ni des talents, ni de nous. Pour moi, c’est une vraie découverte. Je suis un petit peu en retard au rendez-vous, mais ils sont super !", s’enthousiasme-t-il. Certes, cette saison 13 est faite de rires, mais surtout de "beaucoup de passion et d’amour de la musique". "On peut écrire des chansons, faire des tournées, mais à la fin, on reste fan et ça se sent", souligne-t-il.

Nikos Aliagas prévient d’emblée que Mika "ne vient pas faire de la figuration". Même les nouvelles mécaniques de l’émission, qui n’étaient pas là à ses débuts de coach, ne lui échappent pas. Le super block, qui permet de bloquer ses voisins n’importe quand lors des auditions à l’aveugle ? "Mika en est le spécialiste" selon Vianney. "C’est fun, reconnaît le principal intéressé, mais les cross-battles, honnêtement, je trouve ça difficile à calculer. C’est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais, mais ça va, j’accepte le challenge".

Plutôt confiant, Mika est persuadé d’avoir "plusieurs vainqueurs potentiels" dans son équipe qui pourraient lui ramener un troisième trophée. Rappelons qu’il a été le seul à se retourner sur Kendji Girac, futur gagnant de la saison 3 il y a dix ans. L’interprète de "Color Gitano" est aujourd’hui l’ancien lauréat de "The Voice", tous pays confondus, qui vend le plus de disques dans le monde.