"The Voice" : ces deux talents peuvent dire merci à Camille Lellouche après les cross-battles

À la tête de sa compétition parallèle sur TF1+, la coach de la seconde chance a pu sélectionner deux candidats non retenus par le public à l’issue de l’étape des cross-battles. Ils rejoignent "The Voice, Comeback" avec l’objectif de réintégrer l'aventure lors de la finale. Toutes les prestations de la saison sont à retrouver sur TF1+.

"Camille Lellouche, si tu nous regardes et si tu nous entends, tu as des voix extraordinaires peut-être pour toi". Les mots de Nikos Aliagas ont été reçus cinq sur cinq par la principale intéressée. Elle-même ancienne demi-finaliste de l'émission, la chanteuse a attendu les derniers instants des cross-battles ce samedi 4 mai avant de sélectionner ses deux ultimes coups de cœur pour "The Voice, Comeback". Dans cette compétition parallèle diffusée sur TF1+, elle se transforme en coach de la seconde chance pour les talents non retenus.

L'excellence provoque l'excellence Mika

Camille Lellouche a fait confiance à deux univers totalement différents. La douceur de Mewhy d’un côté, la puissance de Shanys de l’autre. Le Bruxellois de 27 ans est le premier à avoir été sauvé après un duel perdu de justesse face à l’envoûtante Lize, qui s'est imposée avec 51,7% des suffrages du public. "Ce qui est remarquable avec cette battle, c’est que l’excellence provoque l’excellence", note Mika.

Le coach du Belge salue "un truc spectaculaire sans aucun artifice" après sa prestation sur "Jealous Guy" de John Lennon. "Je suis fier de t’avoir dans mon équipe. Tu as une musicalité fantastique et tu as fait une performance que je peux seulement décrire comme délicieuse", ajoute-t-il avant de voir son talent défait par celui de sa camarade Zazie.

The Voice 2024 - Cross battle de feu pour Flora face à Shanys Source : The Voice

L’équation s’est inversée pour l’ultime cross-battle de la soirée, opposant à nouveau des talents de ces deux équipes. Sauf que cette fois, c’est la protégée de Mika qui a pris le dessus sur celle de Zazie. La benjamine de l’aventure, Flora, a éclipsé Shanys au moment des votes avec 86,5%. Mais la coiffeuse de 23 ans, qui a pris des congés sans solde pour participer à l’émission, a bluffé sa coach avec sa reprise de "Calling You" de Sinead O’Connor. "Tu n’as jamais aussi bien chanté", lui a-t-elle glissé après les résultats.

La suite pour Mewhy et Shanys se jouera désormais face à Eileen et Juliet, qui ont passé toutes les étapes de "The Voice, Comeback" jusqu’à présent. La balle est dans le camp de Camille Lellouche, seule capable d’envoyer un seul d’entre eux directement en finale.