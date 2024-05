VIDÉO - "The Voice" : tout s’est joué "à une voix" entre Sahteene et Odem, Bigflo était prêt à la "révolution"

Le hasard des cross-battles a fait s’affronter deux anciens camarades de la même école de chant ce samedi 4 mai. Le résultat des votes a été tellement serré entre Sahteene et Odem que l’aîné des frères toulousains s’est quelque peu rebellé pour demander un temps de parole équitable entre les coachs. Ces prestations sont à retrouver sur TF1+ avec l’ensemble des interprétations de la saison.

Ils se sont tombés dans les bras avec la même force. Les yeux embués, Sahteene et Odem se sont félicités avant même de connaître l’issue de leur cross-battle constituée par leurs coachs. Sans savoir que les deux talents de "The Voice" se connaissaient très bien. Élèves dans la même école de chant l’an dernier, c’est face à face qu’ils ont défendu leur place dans le concours de chant de TF1 ce samedi 4 mai. C’est Vianney qui a eu la main lors de cette étape, lors de laquelle s’affrontent deux concurrents de deux équipes différentes.

Vianney a choisi de défier Bigflo et Oli avec son talent brut venu de Corse, Odem. Les Toulousains ont répliqué avec Sahteene et son interprétation délicate. Le premier a tout donné sur "Le Chanteur" de Daniel Balavoine, jusqu’à manquer une note. La deuxième s’est emparée de "Je suis un homme" de Zazie, ravie de voir son titre repris par la jeune femme. Tous les deux ont délivré des prestations intenses qui ont mis d’accord les coachs mais divisé le public présent sur le plateau au moment des votes.

Je suis pas mauvais joueur ou quoi, mais... Bigflo

"C’est la troisième cross-battle la plus serrée qu’on ait vécue", prévient Nikos Aliagas avant que les résultats ne s’affichent. Odem se qualifie pour les super cross-battles avec 50,2% des suffrages, soit un petit vote d’avance. "À une voix, on perd une voix incroyable", résume Oli tandis que son frère aîné exprime sa déception de voir partir Sahteene, lançant un début de "révolution". "Je suis pas mauvais joueur ou quoi, mais si en termes de temps de parole, il pouvait y avoir un chronomètre…", lance Bigflo, estimant que les compliments de Vianney envers son talent ont pesé dans la balance au moment où le public faisait son choix.

"Je sais que tu as forcément des regrets par rapport à ce qui s’est passé là. Tu as trébuché, c’est pas grave du tout. Derrière, tu as décidé de te dépasser pour rattraper le coup. Tu l’as fait mon gars ! Il faut une grosse force mentale et technique. Les gens te donneront peut-être une grosse dernière chance, il ne faudra jamais les décevoir", avait notamment lancé Vianney à Odem. Bigflo a demandé à pouvoir "défendre nos talents" avant l’ouverture des votes, récoltant un "Bigflo président !" de Mika. Mais c’est Nikos Aliagas qui aura le dernier mot, invitant les rappeurs à être "plus mordants" pour convaincre les spectateurs. Un conseil que le binôme compte bien appliquer par la suite.