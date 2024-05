"The Voice" : un plébiscite, un invité surprise… vos favoris sont-ils qualifiés pour la finale ?

La saison 13 du concours de chant de TF1 entre dans sa dernière ligne droite après l’émission de ce samedi 18 mai. Quatre participants ont été choisis par le public en plateau, un cinquième a été désigné gagnant de "The Voice, Comeback" par Camille Lellouche. Toutes les prestations sont disponibles sur TF1+.

Après trois mois d’épreuves, la compétition touche à sa fin. Le trophée tant convoité de "The Voice 2024" se jouera samedi prochain entre cinq talents dont la plupart ont fait mouche dès le départ. Chaque équipe sera représentée en finale après le vote effectué par le public en plateau et un jury spécial composé de quatre figures emblématiques de l’émission, Jérémy Frérot (saison 3), Anne Sila (saison 4, gagnante de "The Voice All Stars"), Abi Bernadoth (gagnant de la saison 9) et Aurélien Vivos (gagnant de la saison 12). Camille Lellouche emmènera, elle, le gagnant de sa compétition parallèle "The Voice, Comeback" lors de l’ultime émission de cette saison 13.

Équipe Mika : Gabriel Lobao

En huit saisons dans son fauteuil rouge, Mika "n'a jamais entendu une voix pareille". Gabriel Lobao peut même faire des choses "que personne d'autre ne peut faire" avec la sienne, selon son coach. Sa prestation aérienne lors de la demi-finale sur "Lettre à France" de Michel Polnareff en a apporté la preuve à ceux qui en doutaient encore. S'il a convaincu à chaque étape avec une facilité déconcertante, le jeune homme de 25 ans a encore du mal "à croire qu'il est arrivé là". Pour ce Londonien d'adoption qui a grandi en Seine-Saint-Denis dans "une famille d'immigrés portugais", participer à "The Voice" a été un déclic pour comprendre qu'il "valait quand même quelque chose". Anne Sila est même persuadée qu'il pourrait aller encore plus loin "et presque gagner l'émission". Un avis partagé par le public en plateau et le jury spécial qui lui ont accordé 81,6% des votes face à Clément.

Équipe Vianney : Baptiste Sartoria

Il se cache derrière l'un des grands mystères de la saison. Lors de la présentation de cette édition à la presse, Vianney avait loué "les progrès" de certains qu’il n’a "pas vu venir". Il aura fallu attendre la demi-finale pour comprendre qu'il parlait de Baptiste Sartoria, un étudiant qui, comme lui, a tourné le dos à ses études pour se consacrer à la musique. "C’est pour moi la personne qui a eu, de toutes mes saisons, la plus grosse marge de progression", assure le coach qui a pourtant eu peur pour son poulain à "l'aura de star" de 22 ans. La faute à des répétitions mal assurées la veille du tournage, qui ont fait craquer le jeune homme. Mais tout a été oublié lors de sa reprise sans faute de "Chanter" du patron Florent Pagny, accompagné d'une chorale. De quoi "impressionner" son coach mais aussi les votants, qui le préféreront à Odem avec 56,5% des suffrages.

Équipe Zazie : Alphonse

C'est l'un des plus jeunes finalistes de l'histoire de "The Voice". "Le plus jeune mais avec une maturité folle", s'empresse de préciser Zazie, bien trop fière d'avoir dans son équipe ce "talent d'interprétation hallucinant" qui a bouleversé Anne Sila. "Tu m’as fait ressentir quelque chose que pour l’instant j’ai très rarement ressenti quand j’écoute des gens chanter. Tu m’as donné envie de sourire, de danser (…). Ça m’a fait du bien de te regarder", lui a-t-elle glissé. Un sacré compliment pour une reprise de haut vol "d'une chanson qui a un peu bercé" cet impressionnant sosie vocal de Jacques Brel. "J'me voyais déjà" de Charles Aznavour fait aussi écho au parcours du Dijonnais qui, à 17 ans, vient de quitter sa province pour découvrir Paris. Si trois des quatre anciens de l'émission ont donné leurs points à Lize, le lycéen s'est tout de même hissé en finale avec 59,3% des voix.

Équipe Bigflo et Oli : Adnaé

Il n'y a bien qu'elle qui "s'excuse toujours d'être là". Ingénieure navale au quotidien, Adnaé lutte tant bien que mal contre un vilain "sentiment de l'imposteur" qui l'empêche de pleinement se libérer. Sa présence a subjugué les coachs dès son audition à l'aveugle. "Elle a toujours eu un petit truc en plus", souligne Bigflo, assurant que la discrète trentenaire est "possédée de manière positive par quelque chose qui vient de loin, d’ailleurs". "Elle ne nous a pas tout dit, elle est très secrète", insiste le rappeur toulousain, "très touché" par son interprétation de "Et moi je chante" de Gérard Lenorman. La jeune femme a même fait mentir Aurélien Vivos, qui s'était promis de ne pas pleurer, mais n'a pu retenir ses larmes. Elle aussi a fini sa prestation très émue, allant jusqu'à convaincre 54,3% du public de l'envoyer en finale.

Équipe Camille Lellouche : Shanys

Elle pensait son aventure terminée après les cross-battles. C'était sans compter sur Camille Lellouche qui, en coulisses, a observé de près son parcours dans l'émission. Après une demi-finale face à Juliet, Shanys s'est imposée face à Mewhy en chantant "Mon amour" de Slimane pour remporter la compétition parallèle "The Voice, Comeback" sur TF1+. La coiffeuse de 23 ans à la voix puissante "a une lueur d'espoir de pouvoir gagner 'The Voice'" avec sa nouvelle coach, déjà déterminée à "choisir une chanson qui envoie grave" pour la toute dernière émission. La plus heureuse de la revoir était sans aucun doute son précédent mentor Zazie. "Tu as droit à cette lumière, tu as droit à tout. Sois sûre de ça", lui avait-elle dit après son élimination. La Narbonnaise installée en région parisienne coiffera-t-elle ses adversaires au poteau en finale ?