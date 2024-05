"The Voice" : une favorite évincée, un "petit ovni"… Qui sont les demi-finalistes de la saison ?

Ils sont encore huit talents à espérer décrocher leur place pour le dernier carré du concours de la saison 13 de "The Voice". La dernière épreuve des super cross-battles, qui s’est déroulée sous les yeux de la super coach Jenifer, ce samedi 11 mai, a été fatale à certains chanteurs que les coachs imaginaient gagner. Toutes les prestations de la soirée sont disponibles sur TF1+.

Elle a été invitée à jouer les arbitres. Coach historique de "The Voice", Jenifer a fait son retour dans les fauteuils rouges de l’émission, ce samedi 11 mai, dans un rôle inédit pour elle. En tant que super coach, la chanteuse a pu voter avec le public lors des super cross-battles pour déterminer les talents qui se hisseront en demi-finale de cette saison 13. Une fonction essentielle car on se rappelle que l’an dernier, Mika avait permis au futur gagnant Aurélien Vivos de se qualifier en lui donnant ses suffrages. Alors, qui les téléspectateurs retrouveront-ils lors de l’ultime étape avant la finale en direct dans deux semaines ?

Équipe Zazie

C’est le benjamin des demi-finalistes mais pas le moins talentueux. Bluffant dès son audition à l’aveugle avec sa voix grave rappelant celle de Jacques Brel, Alphonse a fait fructifier son statut de "petit ovni", comme l’appelle sa coach, pour s’imposer comme une évidence à chaque prestation. Ce futur grand de 17 ans sera accompagné par Lize, 25 ans et un timbre rappelant la douceur de Vanessa Paradis. La jeune femme a ému Zazie aux larmes plus d’une fois, récoltant un compliment que tous les talents de l’émission rêvent d’entendre. "Si j’étais une maison de disques, je te signerais immédiatement…" Le début d’une fructueuse collaboration ?

Équipe Mika

Jenifer s’est amusée de découvrir "le petit frère" de son ami Mika. Même chevelure bouclée, mêmes costumes colorés et même voix aérienne, Gabriel Lobao s’est fait remarquer en interprétant une chanson de son futur coach lors de son audition à l’aveugle. Ce Londonien d’adoption de 25 ans compte bien aller au bout d’une aventure qui aurait pu s’arrêter dès les battles pour son camarade Clément. Le Rouennais de 25 ans, qui était dans l’équipe de Zazie, a été repêché in extremis par Mika, provoquant l’élimination définitive d’Ambre Ever. De quoi le pousser à se dépasser pour la suite.

Équipe Vianney

Son "aura de star" repérée lors de l’audition à l’aveugle l’aura porté jusqu’en demi-finale. Baptiste Sartoria est un "diamant brut" que son coach Vianney n’est pas peu fier d’avoir dans son équipe. Le rockeur de 21 ans aux cheveux longs a progressé d’étape en étape, se dessinant comme l’une des révélations de la saison.

Lui aussi a marqué cette édition de son empreinte vocale pas comme les autres. C’est simple, Odem est "l’une des plus belles voix masculines" cette année, selon les coachs. De retour sept ans après une première tentative manquée, le Corse de 29 ans a fait honneur à son surnom de "Monsieur Presque" en se qualifiant sur le fil lors des deux dernières épreuves. Lors des super cross-battles, il a même évincé Flora, la lycéenne de 16 ans que son propre coach voyait gagnante. Un signe pour la suite ?

Équipe Bigflo et Oli

Sa présence aux super cross-battles s’est jouée à deux voix. Alors Iris a tout donné pour se démarquer et convaincre le public de la faire participer à la demi-finale. La jeune femme installée à Londres a de l’énergie à revendre pour espérer aller plus loin encore. Son tempérament de feu contraste avec celui de la timide Adnaé. L’ingénieure navale qui travaille au Mozambique a mis sa carrière entre parenthèses pour participer à "The Voice". Une redoutable candidate "déjà très armée techniquement", selon les coachs, et qui pourrait venir bousculer la suite du programme.

Équipe Camille Lellouche

Éliminés, eux ? Pas vraiment. Si l’aventure s’est arrêtée sur le plateau pour Mewhy et Shanys, elle s’est poursuivie en coulisses dans la compétition parallèle "The Voice, Comeback" sur TF1+. Repêchés par la coach de la dernière chance Camille Lellouche, ils peuvent encore rêver de la finale avec une cinquième place qui est déjà réservée pour l'un d'eux.

