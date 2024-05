Du jamais-vu dans "The Voice" : une finaliste abandonne pour une heureuse nouvelle, un talent repêché

Après "une demi-finale exceptionnelle" ce samedi, Adnaé a annoncé qu’elle ne participerait pas à l’ultime émission de la saison. La trentenaire qui attend un bébé ne peut désormais plus faire le voyage vers Paris. Elle cède sa place à sa camarade Iris, qui représentera l’équipe de Bigflo et Oli samedi 25 mai en direct sur TF1.

Elle se qualifie elle-même de "finaliste fantôme". Adnaé, sélectionnée par le public et quatre anciens de "The Voice" lors de la demi-finale de la saison 13 diffusée ce samedi, quitte la compétition dans la dernière ligne droite. "Je me retire de l’aventure pour en vivre une toute autre qui s’annonce magnifique : l’arrivée de mon bout de chou", explique la trentenaire sur les réseaux sociaux. "Nous avons fièrement fait l’aventure ensemble et j’en suis reconnaissante", souligne-t-elle.

Maintenant, je dois dead le game et on va ramener la coupe à la maison pour Adnaé ! Iris, nouvelle finaliste de l'équipe Bigflo et Oli

Ingénieure navale installée au Mozambique, Adnaé explique que "son petit bout de chou" a bien poussé depuis l’enregistrement de la demi-finale et que les voyages vers la France "ne sont pas envisageables pour elle". La future maman remercie toute l’équipe de l’émission et promet de "ne jamais oublier cette incroyable expérience qu’est 'The Voice'". Samedi 25 mai, elle aura évidemment une pensée pour ses amis finalistes à qui elle "souhaite le meilleur". Ses coachs Bigflo et Oli ont sans doute cru qu’ils ne seraient pas représentés en finale pour une deuxième année de suite. Mais la production n’allait pas laisser la place vacante.

Un mois après le tournage de la demi-finale, Iris a été contactée pour succéder à Adnaé. "C’est tellement un honneur de prendre le relais pour la finale que je vais tout donner pour te rendre, pour rendre la team Bigflo et Oli, pour rendre nos coachs fiers", insiste sur Instagram la Londonienne d’adoption à l’imposante voix.

"C’est fou ce qui m’arrive parce que là, c’est la deuxième chance. Ça veut dire que maintenant, je dois dead le game et on va ramener la coupe à la maison pour Adnaé ! On vous prépare des dingueries pour cette finale", promet-elle, donnant rendez-vous la semaine prochaine pour la clôture d’une saison pas comme les autres auprès de Gabriel Lobao, Alphonse, Baptiste Sartoria et Shanys.