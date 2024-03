"The Voice, Comeback" : Karine ou Juliet, qui a "mis une vraie claque" à Camille Lellouche ?

Repêchées par la coach surprise de cette saison 13, les deux talents ont poursuivi l’aventure en coulisses. Seule l’une d’elles a été sélectionnée pour accéder à l’étape suivante, dans l’espoir de réintégrer l’émission lors des directs. Leur battle opposant Jacques Brel à Adele est à découvrir sur TF1+.

C’est pour elles l’heure de la deuxième chance. Non retenues lors de leur audition à l’aveugle, Karine et Juliet ont tapé dans l’œil de Camille Lellouche qui ne pouvait pas les laisser repartir si tôt. Coach surprise de la saison 13 de "The Voice", elle mène seule sa compétition parallèle intitulée "The Voice, Comeback". Objectif ? Repêcher six talents lors de la première phase de l'émission et offrir la possibilité à l'un d'entre eux d’accéder directement aux primes en direct. Après Eleen et Julia, c’est une deuxième battle 100% féminine qui attend l’interprète de "N’insiste pas" sur TF1+.

En dix secondes, elle a tout compris Camille Lellouche sur Juliet

Vendeuse de charcuterie sur les marchés des Pyrénées-Orientales, Karine "a toujours aimé se donner en spectacle, surtout pour faire plaisir aux gens". La quadragénaire a séduit Camille Lellouche avec sa générosité et son interprétation "exceptionnelle" de "Tout est bon dans le cochon" aux blinds. Juliet, 22 ans, a elle "fait balancer le cœur" de la coach en chantant "Balance" de Mentissa. "J’ai senti une part de fragilité qui m’a attirée, c’était fait vraiment avec le cœur et c’était sincère", explique cette dernière.

Deux parcours de vie, deux styles différents qui se retrouvent dans leurs choix musicaux. Karine opte pour "Au suivant" de Jacques Brel quand Juliet s’attaque à "Don’t You Remember" d’Adele. C’est elle qui mettra "une vraie claque" à Camille Lellouche avec sa reprise. "Merci pour ton émotion, que tu as réussi à me transmettre" malgré sa pudeur, lui dit-elle avant d’expliquer face caméra qu’"en dix secondes, elle a tout compris". "C’est un rêve qui continue", réagit de son côté la jeune femme sélectionnée. Pour sa coach aussi, la chasse aux voix se poursuit. Car il lui reste encore deux talents à sauver lors des auditions à l’aveugle.