"The Voice" : Hanna se qualifie face à Annamaria au terme d'une battle riche en émotion

Face à elle, Hanna, qui avait ébloui les coachs avec "Bohemian Rhapsody" lors des auditions à l'aveugle, a livré une prestation bluffante. Atteinte de trichotillomanie (une maladie qui provoque le besoin compulsif de s’arracher les cheveux), la chanteuse de 20 ans a fini la prestation en larmes dans les bras de sa partenaire.

"C'était un de nos premiers coachings et je me suis retenu de pleurer. Vous m'avez encore touché sur le plateau, un grand merci", a lancé Oli à ses talents à la fin de la chanson. "Au début, quand on a créé cette battle, on s'est dit que ça pourrait être 'marrant' d'avoir deux filles de générations différentes, de créer ce gap générationnel. Mais ce n'était pas marrant, c'était magique. On s'est fait dépasser par notre création. On ne s'attendait pas à ça", a admis Bigflo.