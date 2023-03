VIDÉO - Hanna : "Être prise à 'The Voice' est une revanche sur la vie"

Dans votre portrait, vous révélez être atteinte de trichotillomanie. Qu'est-ce que c'est exactement ?

C'est le besoin compulsif de s'arracher les cheveux, une maladie due à un traumatisme assez violent. C'est un moyen d'extérioriser son angoisse. J'ai cette maladie depuis que j'ai 9 ans. C'est un problème qui peut durer un mois comme 20 ans. Moi, ça fait 11 ans que j'en suis atteinte. Même si ça va un peu mieux, c'est encore très présent chez moi.

Vous avez décidé de vous raser la tête à 12 ans. Avez-vous souffert du regard des autres ?

À l'époque, j'avais décidé de me raser la tête parce que je pensais que ça allait m'aider à aller mieux. Avant, j'avais les cheveux très longs, mais il y avait un gros trou sur le dessus de ma tête et on jugeait beaucoup. Je pensais qu'avoir le crâne rasé me permettrait d'être plus "normale". Mais quand j'ai été confrontée aux autres, ça a été horrible, ça m'a fait complexer. Je ne pouvais pas me voir. Et ça a duré quelques années…