"The Voice Kids" : Arthur, le "mini-Mika" de 8 ans "qui a déjà tout d’un grand"

C’est avec "Love today", une des chansons les plus emblématiques de Mika, qu’Arthur se présente sur scène. "Il est tout petit, non ?", s’interrogent les coachs. Kendji Girac est le premier à y aller, suivi dans la seconde par Patrick Fiori et Julien Doré, qui s’enthousiasme en le découvrant. Suffisamment pour pousser Louane à se retourner à son tour. "Tu sais à qui tu me fais penser ? À un mini-Mika. (…). C’est grâce à lui que je suis coach aujourd’hui", rappelle l’interprète de "Color Gitano" au petit garçon vêtu d'un blazer et d'une cravate.