"The Voice Kids" : Eugénie et son frère aveugle ont touché les coachs en plein cœur

Elle ne pouvait pas imaginer monter sur la scène de "The Voice" sans lui. C'est avec son grand frère Louis qu'Eugénie s'est présentée ce samedi soir face aux coachs du télé-crochet. "Elle peut stresser très facilement. Je lui apporte une certaine force pour qu'elle ne perde pas confiance en elle", a confié le jeune homme non voyant quelques minutes avant la prestation de sa petite sœur.

"Je suis très tournée vers les autres, j'aime aider ceux qui sont dans le besoin : les personnes handicapées, les personnes âgées", expliquait de son côté la jeune fille qui avait choisi Dommage, d'Erza Muqoli.

Malgré quelques petites maladresses, Julien Doré, Kendji et Patrick Fiori se sont tous les trois retournés. "Je comprenais bien qu'il y avait un échange entre le piano et ta voix", a lancé Julien Doré. "Alors oui, il y avait des fragilités par moments dans ta voix, je sentais ton stress et ton émotion. Mais dans les petites maladresses, il y a parfois quelque chose au-dessus de tout ça".