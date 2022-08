"The Voice Kids" : fan de la courageuse Sanaa, Louane veut déjà "l’emmener en finale"

Elle essaie de participer depuis un moment. "Trois, quatre ans", selon elle. Enfin retenue pour "The Voice Kids", Sanaa affirme que cette fois, "c’est la bonne" et qu’elle va "tout déchirer". Sans savoir qu’elle offrirait aux coachs l’un des plus beaux souffles d’émotion de cette huitième saison. Originaire de Vaujours, en Seine-Saint-Denis, l’adolescente de 14 ans est venue porter un message fort dans la télécrochet de TF1.