"On l’a rarement vu dans cet état" : Gabriel a bouleversé Julien Doré dans "The Voice Kids"

Seule Louane n’a pas craqué mais s’en est excusée. "C’était beau, ça m’a vraiment touchée", dit-elle, expliquant avoir déjà un talent "avec un profil vocal" semblable à celui de Gabriel. "Je n’ai pas envie de me retrouver à vous mettre l’un contre l’autre dans des battles. Ce serait vraiment dommage. Tu as été magnifique et tu seras évidemment entre de bonnes mains", insiste-t-elle. Alors que Patrick Fiori compare sa prestation à un film de Claude Lelouch et que Kendji Girac le remercie pour ce "joli voyage", Julien Doré reste stoïque sur sa chaise. Plus ému que jamais. "Il y a des instants comme ça où des choses se réveillent chez nous au travers de vos interprétations et celle que tu as faites là, elle est extrêmement bouleversante pour moi", lui assure-t-il.