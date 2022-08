Julien Doré devient coach dans "The Voice Kids" : "Je me suis laissé totalement surprendre"

"Ce fauteuil est bien plus puissant que nous, on a la chance de l’habiter pendant une saison et la suite ne nous appartient pas. On a vécu des trucs assez bouleversants pour les parents que nous sommes", glisse-t-il. Sa récente paternité l’aurait-il rendu plus sensible ? "Oui, définitivement", répond-il. "Je pense que ça ouvre le regard, ça ouvre le cœur, ça ouvre les oreilles. On est encore dans un monde où on demande aux enfants de se taire et d’écouter les adultes. La chose la plus jolie de 'The Voice Kids', c’est que les rôles sont inversés. C’est à nous de les écouter nous confier leurs espoirs", sourit-il.