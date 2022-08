De talents à coachs de "The Voice Kids" : "Les petits Kendji Girac et Louane seraient fiers"

"C’est la première fois que ça tourne pour moi, c’est quelque chose", s’enthousiasme Louane dans son fauteuil au tout début des auditions à l’aveugle que TF1 diffuse dès le samedi 20 août. À ses côtés, un autre petit nouveau : Julien Doré. "Les enfants les kiffent tous les deux. On rigole beaucoup, on pleure aussi. Louane m’a crevé le cœur plein de fois", nous assure Kendji Girac, déjà présent la saison dernière avec Patrick Fiori. De l’avis du directeur artistique de l'émission Pascal Guix, jamais un tournage de "The Voice Kids" n’avait été autant interrompu. La faute à des séquences intenses où les larmes ont coulé à flot. L’interprète de "Color Gitano" confirme que "l’expérience a été plus forte en émotion" qu'il y a deux ans. "Mais ça va, j’arrive quand même à me retenir", poursuit-il, taquinant du regard sa camarade.