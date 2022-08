"The Voice Kids" : les coachs ont vu double avec les jumelles Meïssane et Mellina

C’est leur première scène ensemble. Un moment forcément "incroyable" et "inoubliable" pour les deux jumelles de 10 ans au look identique. Mêmes nattes hautes, même ensemble en jean. Meïssane, en rose, et Mellina, en bleu, ont joué de leur gémellité jusqu’au bout sur le plateau de "The Voice Kids". "Avec ma sœur, on est inséparables", note la seconde. "Dès qu’on chante ensemble, c’est magique", insiste la première. Elles utiliseront le même mot pour qualifier leur audition à l’aveugle, qui a vu les quatre coachs se retourner.