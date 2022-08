"C’était trop pour moi" : Louane nous raconte la prestation qui l’a chamboulée dans "The Voice Kids"

"Entendre Timéo qui chante' je veux être un homme heureux', c’est puissant", acquiesce Julien Doré. "Sa bouille, son âge… la puissance de cette chanson et ce voyage dans le temps entre William Sheller et ce moment où il l’interprète lui. Nous, on est là et on se dit : 'On a juste un petit gars qui veut nous dire qu’il espère être un gars heureux plus tard'. Là, ça nous ramène à notre génération et à ce qu’on a à faire aujourd’hui pour faire en sorte que ce soit le cas pour lui", nous dit-il. L’effet a été tel que les quatre coachs se sont levés pour s’asseoir sur les marches du plateau avec le jeune garçon.