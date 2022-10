REPORTAGE - "Il est bon, hein ?" : Gims déjà bluffé par les finalistes de "The Voice Kids"

"Ça se voit qu’on est vraiment des amis et on le sera même quand on sera vieux ! On restera toujours amis comme Patrick (Fiori) et Florent (Pagny), et j’espère qu’on fera un magnifique duo ensemble", renchérit Raynaud avec un grand sourire. Plus de neuf mois après l'enregistrement de la demi-finale, les deux garçons retrouvent les autres finalistes pour répéter la collégiale autour de leur super coach, qui chante avec eux son hit "Sapés comme jamais". "Pour vous les enfants, ce sera 'Pas avant midi' et pas 'minuit' dans les paroles. Ou alors 16h, pour le goûter", s’amuse-t-il. Entre deux réglages, Gims vient taquiner les talents et leur fait chanter du Céline Dion. Chacun aura pu passer un moment privilégié avec lui avant de repartir avec une photo souvenir. De quoi leur permettre d’aborder le direct, leur tout premier, avec un peu moins de pression.