"The Voice Kids" : Sana bouleverse les coachs avec une chanson pour son arrière-grand-père

"Les gens qu'on aime ne partent pas vraiment puisqu'ils sont présents en nous. Tu chantes une émotion au fond de toi, c'est très puissant ce que tu viens de faire, c'est une grande force. C'est très courageux ", a estimé de son côté Patrick Fiori. "Évidemment, le sujet me touche. Mais je vais plutôt parler de l'aisance avec laquelle tu as chanté cette chanson. La façon dont ta voix s'envole, c'est vraiment beau, c'est normal qu'on soit quatre à te vouloir, car tu as tout d'une grande chanteuse", a conclu Louane qui a su trouver les mots justes puisque Sana a décidé de rejoindre son équipe.