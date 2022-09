"The Voice Kids" : Sanaa, Timéo, Diona, Raynaud… Ils participeront à la demi-finale

Il a osé s’attaquer à la chanson que Louane avait choisie pour sa propre audition à l’aveugle, donnant lieu à l’une des séquences les plus émouvantes de l’histoire du programme. Timéo, qui du haut de ses 12 ans, ne rêve que "d’être un homme heureux", a toutes les raisons de l’être après les battles. Il retrouvera en demi-finale Isabella, 15 ans, qui "a scotché" sa coach avec ses interprétations. La bouleversante et courageuse Sanaa, 14 ans, continuera aussi sa route. L’amateur de rock Sacha, 13 ans, complète l’équipe de l’ancien talent de "The Voice".