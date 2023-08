En coulisses avec les finalistes de "The Voice Kids" : "Calogero nous a dit de kiffer le moment"

"Mais juste après, il y a la rentrée. C’est la chute !", rit Durel, rappelant avec Ilyana que l’école "c’est super important".

Avant de retrouver le collège pour trois d’entre eux et le lycée pour la plus âgée, les finalistes savourent la fin de leur aventure. Autour de Calogero, l’ambiance est chaleureuse et très professionnelle. Mais le stress est là, bien caché. "Si, il y en a un peu quand même, témoigne Lucie, emmitouflée dans un plaid pour se protéger de l’air frais du plateau. Mais on arrive à se canaliser parce qu’on est ensemble. Si on sent que l’un de nous est moins bien, on l’encourage parce que tout le monde mérite". "Si on pouvait gagner tous les quatre, on se donnerait la victoire. Ce sera un moment de partage, conclut Lou-Agathe. On va la commencer, la vivre et la terminer ensemble, cette finale".