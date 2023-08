"The Voice Kids 2023" : découvrez les quatre finalistes

Elle est la première à avoir rejoint l’équipe de Nolwenn Leroy. "C’est ma petite fée fragile", explique-t-elle à propos de Lou-Agathe, avec qui la relation s’est nouée autour d’une chanson de Kate Bush lors des auditions à l'aveugle. C’est encore une fois derrière son piano que l’adolescente de 15 ans a ému son aînée aux larmes, avec une reprise vibrante de "Paradis perdus" de Christine and the Queens. "Lorsque tu chantes, le temps s’arrête et il y a des choses qui ne s’expliquent pas. Je me sens en résonance avec toi depuis le début (…) Tu me laisses sans voix", lui glisse la coach après sa prestation. Toutes les deux se retrouveront en finale, avec peut-être à la clé un tout premier trophée pour la Bretonne qui découvre l’aventure "The Voice Kids".