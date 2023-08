Durel, vainqueur de "The Voice Kids 2023" : "Je ne suis plus timide, c’est fini !"

La semaine prochaine, c’est la rentrée. Tes camarades étaient au courant que tu participais à l’émission ?

Tout le monde savait, je les avais prévenus. Ils étaient très contents pour moi. Je sens qu’à la rentrée, tout le monde va en parler. On ne va plus m’appeler par mon prénom mais "le gars qui a gagné 'The Voice'" ou "le gars qui a fait 'The Voice'" (il rit). Mais je ne vais pas retourner à l’école pour me vanter. J’y vais pour travailler et profiter de la journée avec mes amis.

Tu entres en 3e. L’objectif de l’an prochain, c’est le brevet des collèges, le single ou les deux en même temps ?

D’abord le brevet, c’est le plus important ! J'aurais été un peu plus réticent si c’était tout un album parce qu’en fait, on ne sait pas si un jour, on voudra vraiment être chanteur. On peut changer d'avis à tout moment. Sortir une seule chanson, ce serait parfait. J’ai participé à "The Voice Kids" pour m’amuser. Pour l’instant, je ne sais pas ce que je veux faire. J’ai déjà écrit une chanson pour un concours, j’ai même pu l’enregistrer en studio. Mais elle n’est pas sortie !

Si jamais tu ne deviens pas chanteur, quel autre métier rêves-tu d’exercer ?

Architecte d’intérieur ! J’ai déjà fait le plan de ma chambre. Ma maman m’a dit de regarder les sites de ventes de meubles et de lui dire ce qui me plaisait. Je suis bon élève, mais je galère en mathématiques, comme par hasard ! (il rit)