VIDÉO - "The Voice Kids" : Esteban, 7 ans, décroche "le buzz du cœur" de Slimane en reprenant Bourvil

"Tu es le buzz du cœur. Ce n’est pas un buzz normal. C’est parce que tu es venu et que tu as chanté avec ton cœur. Tu as chanté avec tout l’amour que tu avais", détaille l’interprète de "Ça ira". "Alors oui il y a des grandes voix. Oui il y a des gens qui sont plus prêts que d’autres. Mais je crois qu’aussi être coach, c’est tendre la main. Moi on m’a tendu la main pleins de fois dans la vie, ce qui m’a aidé, je crois, à devenir le chanteur que je suis (…). Ce buzz-là, il est inexplicable et il est pour toi", ajoute Slimane en regardant Esteban.