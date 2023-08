VIDÉOS - "The Voice Kids" : duo surprise, larmes… le parcours des finalistes en 4 temps forts

Son audition à l’aveugle est l’une des plus impressionnantes de cette édition. Kendji Girac s’est un temps cru "chez les adultes" tant l’interprétation proposé par Durel était puissante. L’adolescent de 13 ans avait choisi un titre plein de sens qui avait déjà permis à Micha, finaliste de "The Voice 2023", de se faire remarquer. "Stand up" de Cynthia Erivo sonne comme un appel à se soulever contre le racisme et les discriminations. À l’issue de sa prestation, le jeune chanteur n’a pu retenir ses larmes et a ouvert la voie à celles de Slimane. "Tu me fais beaucoup penser à moi (…). Tu chantes parce que tu en as besoin", lui glisse le nouveau coach. Ses deux passages suivants sur scène feront tout autant l’unanimité. Jusqu’à atteindre le cœur des téléspectateurs ?