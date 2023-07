"The Voice Kids" : Jade, 14 ans, va bluffer les coachs en reprenant Céline Dion

On en a encore la chair de poule. Mardi prochain, les coachs de "The Voice Kids" vont vibrer avec la prestation de Jade, une candidate de 14 ans. La jeune fille qui chante depuis deux ans a choisi de s'attaquer à un titre culte de Céline Dion : "All By Myself". Un challenge qui ne lui a pas fait pas peur, Jade étant habituée à la scène puisqu'elle a déjà fait plus d'une centaine de spectacles et de concours de chant au Canada, son pays d'origine.

La candidate a même tenté sa chance à "The Voice Kids Québec", mais elle n'a pas été retenue. Déterminée et persévérante, elle a donc décidé de parcourir 5200 kilomètres pour participer à l'émission en France où elle a réalisé un véritable exploit musical qui a mis les quatre coachs en transe.