"The Voice Kids" : Lou-Agathe, Taiyo, Lucie, Durel… qui se qualifiera pour la finale ?

Slimane s’est reconnu en lui dès le départ. Alors Durel, 13 ans, ne pouvait pas voir s’arrêter l’aventure si vite. Lui qui "chante parce qu’il en a besoin" selon son coach accorde une importance particulière au texte. "Électron libre", Shéryne, 11 ans, peut aller où elle veut avec sa voix puissante. Puissance aussi chez la guerrière Jade, qui s’est attaquée d’entrée au "All by myself" version Céline Dion. La Canadienne de 14 ans a déjà fait mieux que dans sa région natale où elle n’avait pas été retenue pour "The Voice Kids Québec". Et puis il y a Maëlys, fan inconditionnelle de Slimane qui a repris un de ses titres pour son audition à l’aveugle. Elle a réussi à "apaiser" son coach, qui compte aussi sur elle pour la demi-finale.