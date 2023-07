Nolwenn Leroy ("The Voice Kids") : "Face aux enfants, on fait tomber tous les verrous"

"Ils ont été parfaits ces trois garçons-là. J’étais un peu fébrile au début parce que c’est quand même trois grosses personnalités. Il faut réussir à se faire sa place. Après les premières heures, une sorte d’équilibre s’est mise en place. Je me suis sentie portée par leurs énergies, par tout ce love !", sourit-elle. Quand on demande à Nolwenn Leroy si elle a eu droit à un bizutage, elle assure que non. "Ils ne m’ont pas retourné ma loge. Ou alors ils me réservent ça pour la finale", sourit-elle.

"Quand on m’a annoncé qu’elle venait, je me suis dit : 'Ah ouais, elle va être aiguisée !'", se souvient Patrick Fiori, assis à côté d'elle pour notre interview. "Vous n’êtes pas prêts pour ce qui va se passer avec Nolwenn Leroy, elle va vous emmener… ailleurs !", promet-il, assurant qu’elle a "apporté quelque chose qu’il n’avait pas connu" jusque-là dans l’émission. Sans nous en dire beaucoup plus.