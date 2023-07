VIDÉO - The Voice Kids 2023 : venue chanter son histoire, Lina va mettre les coachs "par terre"

L’adolescente a ému l’assistance en s’attaquant à "Corps", un des titres les plus puissants d’Yseult. Quand Slimane lui demande pourquoi elle a choisi cette chanson, Lina explique qu’elle "raconte un peu son passé". "J’ai vécu des choses qui font que ça a été dur pour moi", poursuit-elle, évoquant l’abandon de son père, la mort de son meilleur ami et le harcèlement scolaire dont elle a été victime. "Je veux montrer que malgré tout ce que j’ai pu vivre, je suis là et je vis mon rêve", insiste-t-elle.