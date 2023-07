"The Voice Kids" : vous n’avez jamais entendu une reprise d'"Imagine" comme celle de Madeleine

Il vous faudra attendre la diffusion de la séquence sur TF1 pour connaître laquelle. Sachez juste qu’elle est chère à Patrick Fiori et que non, il ne s’agit pas du corse. "Il a compris Patrick, il a compris !", lance Nikos Aliagas depuis la family room. Sur son fauteuil, le chanteur acquiesce de la tête et se retourne presque en même temps que Nolwenn Leroy et Slimane.