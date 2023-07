VIDÉO - "The Voice Kids" : Zoé va faire danser les coachs avec sa reprise de "Dance Monkey"

Un vent de folie va souffler sur le plateau de "The Voice Kids". Grâce à son talent et à son énergie, Zoé va permettre de conclure cette dernière soirée des auditions à l'aveugle en beauté en livrant une version vitaminée de "Dance monkey", de Tones & I. S'accompagnant au piano, la jeune fille âgée de 14 ans a mis le jury d'accord.

Il faut dire que Zoé est ce qu'on appelle une enfant de la balle. Née sur les planches, comme elle aime le dire, elle chante avec ses parents depuis son plus jeune âge pour des mariages ou des fêtes. Participer à "The Voice Kids", c'est une manière pour elle de leur dire merci et de les rendre fiers.