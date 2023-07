VIDÉO - Maëlys, la sœur d'un ancien candidat de "The Voice", gagne son ticket pour les Battles de "The Voice Kids"

Maëlys a choisi de tenter sa chance en interprétant "Another Love", de Tom Odell, un titre difficile à chanter, mais qu'elle a emmené très haut. Sous le charme de sa voix, les quatre coachs n'ont pas hésité à se retourner. "Ton frère, c'est un vrai grand-frère parce qu'il était trop fier de toi", lui a lancé Slimane à la fin de sa prestation. "Tu m'as touché, ce que tu fais me parle, je pense que tu pourrais aller très loin avec moi, et j'ai envie que tu ailles très loin avec moi", a admis le grand gagnant de la saison 5 de "The Voice".