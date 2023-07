"The Voice Kids" : Nathan, 9 ans, va régaler les coachs en reprenant Annie Cordy

Il a fait craquer les coachs. Mardi prochain, lors de la troisième session des auditions à l'aveugle de "The Voice Kids", les téléspectateurs auront la joie de faire la connaissance de Nathan, un petit garçon de 9 ans qui a toujours rêvé de participer à l'émission de TF1. "Dans la vie, le plus important pour moi, c'est la famille et surtout Mémé Flore", explique le jeune chanteur dans son portrait.

Une grand-mère qu'il adore et dont il fait la fierté. "Je n'ai jamais douté de lui. Tu t'en tireras bien", prédit sa mamie, très émue de voir son petit-fils passer à la télé. Fan de Piaf, Dalida et Claude François, Nathan est passionné par les chansons françaises. Pour sa première fois sur scène, il a décidé d'interpréter "Nini la chance", d'Annie Cordy, sa toute première idole.