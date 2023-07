Taquiné sur son prénom dans "The Voice Kids", Kendji Girac révèle que "son père s’est trompé"

"Chanter Freddie Mercury, c’est un sacré défi car c’était un si grand chanteur. Moi, je n’ai que 12 ans. Donc ça peut être un peu difficile", explique Taiyo qui s’attaque au "Bohemian Rhapsody" de Queen. Les quatre coachs se retournent après seulement quelques phrases et ne manquent pas de compliments pour l’adolescent, qui s’est accompagné au piano. "Il y a une chose qu’on sait là, c’est qu’on sait pourquoi tu es venu d’Australie", s’enthousiasme Kendji Girac, parlant d’un "artiste complet". L’ancien vainqueur de "The Voice" est touché par l’histoire du jeune talent. "J’ai appris à jouer de la guitare à 12 ans. Je chantais dans la rue et c’est comme ça qu’un jour je me suis fait connaître. J’ai eu la chance de venir jusqu’ici, tu me fais penser un peu à ce petit parcours que j’ai pu avoir. C’est magnifique", lance-t-il.