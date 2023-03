"The Voice" : Marilyne, comédienne libanaise, retombe dans l'anonymat pour espérer séduire les coachs

Et c'est un succès. Les quatre coachs se sont retournés sans hésiter sur sa version orientale de "Je suis malade" de Serge Lama. "On s'est vite plongés dans ton univers, on s'est régalés, ta voix, c'est un vrai instrument. J'ai entendu plein de choses différentes dans ce que tu nous as proposé, c'était très émouvant, je crois qu'on a tous été un peu ensorcelés par cette voix différente et très touchante", a estimé Oli.